Rainbow Six Extraction: un trailer sul gameplay svela operatori, progressione e altro

Rainbow Six Extraction torna a mostrarsi con un trailer che effettua una panoramica generale sul gameplay e su diverse caratteristiche del gioco, come gli operatori, la progressione nel gioco, le mappe, le armi e tanto altro.

Se volete avere un po' di informazioni dettagliate su Rainbow Six Extraction, insomma, consigliamo la visione del video riportato qui sopra: tra le altre cose, vengono riportati diversi dettagli precisi sulla quantità di elementi presenti al lancio per il nuovo sparatutto tattico di Ubisoft.

In particolare, si parla di 18 operatori Elite presenti all'uscita, 12 mappe in evoluzione, 13 missioni, 25 gadget, 69 armi e 13 archetipi nemici. Oltre a questi dati, sarà presente un sistema di progressione "unico" per il nuovo capitolo, che si discosta dal precedente anche su molti altri aspetti.

Invece di presentare un'ambientazione più calata nella realtà, con una concentrazione sugli scontri fra varie forze d'élite e squadre terroristiche, Rainbow Six Extraction mette in scena una storia di fantascienza, con gli operatori impegnati contro una minaccia aliena.

Questo comporta un lore completamente nuovo, a cui si aggiunge il multiplayer con cross-play, quattro livelli di difficoltà, una modalità classificata e, ovviamente, un supporto post-lancio molto esteso, come abbiamo visto d'altra parte anche con Rainbow Six Siege.

Rainbow Six Extraction è stato recentemente rimandato al 2022, con il team che ha richiesto più tempo per completarne lo sviluppo. Il mese scorso abbiamo visto il trailer ufficiale del cross-play tra PlayStation, Xbox, PC e Stadia.