Quake 2 RTX: disponibile gratis su GOG il remaster in ray tracing

Quake 2 RTX è disponibile gratis su GOG per un periodo di tempo limitato, con un'iniziativa che non sembra legata ufficialmente alla QuakeCon 2021, anche se chiaramente sembra seguire la scia dell'evento, visto il titolo in questione.

Nel caso non lo conosceste, Quake 2 RTX è una sorta di remaster del gioco originale ricostruito con l'utilizzo del ray tracing. Si tratta peraltro della tecnica grafica più "vera" per quanto riguarda la gestione della luce, essendo a tutti gli effetti "full path traced", ovvero con un calcolo totale del comportamento dell'illuminazione e dei riflessi sulle superfici.

Quake II RTX crea un effetto particolare grazie al ray tracing applicato sull'impianto classico

Ovviamente, l'impianto grafico resta quello originale, dunque ormai un po' datata considerando che il gioco è uscito nel 1997. Tuttavia, l'effetto generale è notevole e l'upgrade di risoluzione insieme all'uso del ray tracing è in grado di rinnovare sensibilmente l'estetica di Quake 2.

Potete dunque effettuare il download gratis di Quake 2 RTX, già disponibile da tempo su Steam, anche attraverso GOG a questo indirizzo. Per saperne di più sul gioco in questione, vi rimandiamo allo speciale Quake II RTX, un classico riportato alla luce, nel quale viene effettuata un'analisi più approfondita su questo interessante esperimento.

Quake 2 RTX propone i primi livelli dell'originale in gran parte rifatti sfruttando il ray tracing di Nvidia e il DLSS. Da notare che, con l'update 1.5, al gioco è stato aggiunto anche il supporto per le estensioni Vulkan, cosa che lo rende compatibile anche con le GPU di AMD, oltre a migliorare le performance in generale.

Proprio in questi giorni, in occasione del QuakeCon 2021, è stato annunciato Quake Remaster, per rimanere in tema con questa storica serie di id Software e Bethesda.