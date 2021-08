Quake: remaster ufficiale e disponibile, anche su Nintendo Switch e PS4

Dopo tante voci, Bethesda ha di fatto ufficializzato l'esistenza della remaster del primo Quake, già disponibile per PC, console Xbox, PS4 e Nintendo Switch al prezzo di 9,99€. Sì, non è un'esclusiva PC/Xbox, nonostante sia un prodotto degli Xbox Game Studios. Comunque sia è stato lanciato anche sull'Xbox Game Pass.

Dopo l'aggiornamento del gioco originale su Steam, Quake è apparso sul Nintendo eShop, sul PlayStation Store e sul Microsoft Store. Per chi se lo stesse chiedendo, il gioco è quasi identico all'originale per PC, ma con grafica 4K (dove possibile), supporto per il widescreen, modelli migliorati, un nuovo sistema d'illuminazione, anti-aliasing e DOF, colonna sonora originale e tutte le espansioni dell'epoca sono incluse nel prezzo. Inoltre c'è anche una nuova espansione realizzata appositamente da Machinegames per l'occasione.

Quake è anche giocabile localmente e online in multiplayer. Supporta il cross-play, xCloud (su Xbox e PC) e le mod (Quake 64 sarà disponibile al lancio).

La pubblicazione del gioco esclude di fatto la possibilità che venga annunciato un reboot della serie alla QuakeCon 2021, come precedentemente ipotizzato.