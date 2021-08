Cyberpunk 2077 con patch 1.3 su PS5 e PS4: è migliorato? Una prima analisi in video

Cyberpunk 2077 è stato recentemente aggiornato con la patch 1.3, che dovrebbe migliorare le performance e la stabilità del gioco su tutte le piattaforme, dunque vediamo la prima analisi video da parte di ElAnalistaDeBits per capire con il gioco si sia evoluto in particolare su PS5 e PS4, le piattaforme prese in esame in questo caso.

Lo youtuber in questione è uno dei primi a proporre un'analisi in video di Cyberpunk 2077 con patch 1.3, ma ne seguiranno altri che prenderemo comunque in considerazione. Nel frattempo, questo è quanto emerso e sembra essere un passo avanti anche se piuttosto incerto sotto vari aspetti.

Prima di tutto, si fa notare come la versione specificamente studiata per PS5, ovvero la famosa patch con upgrade next gen, è prevista arrivare solo verso la fine del 2021, dunque si tratta ancora di lavorare sulle versioni della generazione scorsa.

Su PS5, in particolare, non potendo sfruttare un sistema di retro-compatibilità potenziata come Xbox Series X|S, si tratta semplicemente della versione PS4 Pro in upscale e qualche minimo miglioramento su tale base. Con la patch 1.3, ElAnalistaDeBits rileva un'ottimizzazione nella risoluzione dinamica, studiata per incrementare il frame-rate, specialmente su PS4 base.

Questo si traduce generalmente in un abbassamento medio della risoluzione rilevata, in modo da mantenere un frame-rate più alto. Il range va da 720p a 1080p su PS4, da 1080p a 1224p su PS4 Pro e sui 2176x1224 su PS5, inoltre si registra una riduzione del rumore causato dallo Screen Space Reflection su PS4 e PS4 Pro.

Un altro espediente trovato per incrementare le performance sembra essere una netta riduzione nella quantità di veicoli e personaggi presenti in giro nel mondo di gioco. Sebbene non sia facile stabilirlo con certezza, nell'analisi si fa presente come ci sia una forte possibilità che il mondo di gioco di Cyberpunk 2077 sia stato ulteriormente svuotato su PS4 (e di conseguenza PS5), con una quantità ancora minore di veicoli e passanti, che risultano molto meno rispetto alla versione Xbox.

Il popping di strutture ed elementi è ancora un difetto presente all'interno del gioco anche dopo la patch 1.3, mentre CD Projet RED pare abbia effettuato delle modifiche al sistema di illuminazione. Insomma, non si tratta proprio di una disamina molto precisa per il momento, ma il video su alcune cose risulta piuttosto chiaro.

Nei giorni scorsi, sono stati svelati update 1.3 e primi DLC gratis all'interno del percorso di evoluzione di Cyberpunk 2077, con la patch 1.3 disponibile da ieri su tutte le piattaforme.