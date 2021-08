Cyberpunk 2077: patch 1.3, download su PC, Stadia, PlayStation e Xbox disponibile ora

Ieri, 17 agosto 2021, la patch 1.3 di Cyberpunk 2077 è stata presentata al mondo tramite uno stream. Oggi, 18 agosto 2021, l'aggiornamento è disponibile al download su PC, Xbox e PlayStation, oltre che su Stadia (che ovviamente non richiede un download). L'update pesa (in versione PC, perlomeno) circa 33 GB.

L'aggiornamento di Cyberpunk 2077 introduce una moltitudine di modifiche al gioco, pensate per riequilibrarlo, stabilizzarlo e per risolvere vari bug e glitch. Le prestazioni dovrebbero ora essere migliori in alcune specifiche sezioni di gioco e moltissime missioni non dovrebbero più creare problemi. Potete trovare tutti i dettagli sull'update 1.3 qui.

Oltre alle correzioni, l'update 1.3 di Cyberpunk 2077 introduce nuovi contenuti aggiuntivi gratuiti. Precisamente, sarà possibile attivare uno stile alternativo di Johnny Silverhand (nuovi vestiti e nuovo taglio di capelli), ma anche due nuove giacche per V e una nuova auto, la Bandit. Si tratta di novità minori, che alcuni faticano a definire DLC, ma si tratta comunque di nuovi contenuti gratuiti.

Tramite un comunicato ufficiale, CD Projekt RED ha dichiarato che "nel corso del 2021 arriverà l'aggiornamento next-gen, sfruttando appieno la potenza delle console Xbox Series X|S e PlayStation 5. Questo aggiornamento sarà gratuito per tutti i possessori delle versioni Xbox One e PlayStation 4 di Cyberpunk 2077." È quindi riconfermato che entro pochi mesi avremo accesso alle versioni di nuova generazione del gioco.