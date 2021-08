Apex Legends: granate criogene in arrivo, secondo un leak

Gli equilibri degli scontri a fuoco di Apex Legends presto potrebbero subire uno scossone. Stando a un leak, infatti nel prossimo futuro gli sviluppatori di Respawn Entertainment introdurranno le granate criogene.

L'indiscrezione arriva da Shrugtal, noto leaker per quanto riguarda il battle royale di EA, che grazie al datamining ha scovato nei file di gioco dell'ultimo update un nuovo modello di granata. La forma è simile alla Termite, ma i colori sono totalmente differenti e tendono al celeste. La dicitura "cryo_freeze_progress" inoltre suggerisce che si tratti di una granata dall'effetto congelante.

Secondo il leaker, la granata criogena dovrebbe funzionare dunque in modo molto differente da quella incendiaria, generando prima un esplosione e in seguito un'area "congelante" che causerà danni nel tempo a chiunque si trovi al suo interno. Uno strumento che, almeno sulla carta, nelle mani giuste e in situazioni specifiche potrebbe sovvertire l'esito di uno scontro a fuoco.

Va detto che leak simili vanno sempre presi con le pinze, in attesa di novità ufficiali da parte degli sviluppatori di Respawn Entertainment. In ogni caso si potrebbe rivelare una bella novità per la prossima stagione.

Nel frattempo, da oggi è disponbile Apex Legends: Bangalore Edition, un bundle che include skin esclusive e monete Apex.