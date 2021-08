FIFA 21 Patch 1.7: il Title Update 20 è disponibile ora su PC e Stadia, ecco le novità

I giocatori di tutto il mondo attendono FIFA 22, ma EA Sports non ha certo dimenticato il precedente capitolo. FIFA 21 riceve oggi la patch 1.7. Il Title Update 20 è ora disponibile al download su PC (Origin/Steam) ed è attivo su Stadia (dove non è necessario alcun download). Vediamo tutte le novità.

Prima di tutto, l'update 1.7 risolve un problema nella modalità Ultimate Team di FIFA 21. La patch note recita: "Risolti ulteriori casi in cui non è possibile confrontare il prezzo degli articoli dello stadio". Inoltre, il Title Update 20 ha risolto un problema anche della modalità Volta Football: "Un'immagine segnaposto potrebbe essere visualizzata erroneamente al posto dell'appropriata foto della testa in 2D per alcuni giocatori in La mia squadra."

A seguire, EA Sports ha condiviso un messaggio rivolto ai giocatori di FIFA 21: "Grazie a coloro che hanno fornito un feedback. Nel corso della stagione di FIFA 21, vi forniremo ulteriori informazioni e aggiornamenti se e quando saranno disponibili. Assicuratevi di seguire @EAFIFADIRECT su Twitter e l'EASF Tracker per gli ultimi aggiornamenti." Tramite Trello, di cui trovate il link nel tweet qui sotto, potete seguire l'avanzamento dei lavori di correzioni di bug e glitch di FIFA 21.

Infine, vi segnaliamo che EA dice che i nuovi pacchetti anteprima di FUT sono stati "molto ben accolti".