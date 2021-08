Call of Duty: Vanguard, l'evento reveal di Warzone offrirà ricompense esclusive

Domani finalmente Activision svelerà al mondo Call of Duty: Vanguard. Come probabilmente saprete, il reveal avverrà tramite un evento speciale di Warzone. E a quanto pare chi parteciperà attivamente potrà mettere le mani su alcune ricompense esclusive.

Come annunciato dal profilo Twitter ufficiale della serie, i giocatori che loggheranno durante l'evento riceveranno una sorta di pacchetto omaggio, che include schemi per una nuova arma e un coltello, un orologio e "molto altro ancora". Sempre secondo il tweet, per ottenere le ricompense i giocatori dovranno "unirsi alla battaglia, sconfiggere l'obiettivo e raggiungere il punto di estrazione" per ottenere le ricompense. Insomma, sembra proprio che il reveal di Call of Duty: Vanguard sarà bello movimentato.

Stando quanto riportato nel blog ufficiale di Call of Duty, l'evento includerà "una nuova tipologia di arma, più grande di qualsiasi cosa che abbiate visto finora" e sarà richiesta la collaborazione tra i vari giocatori per completare gli obiettivi.

Vi ricordiamo che l'evento reveal di Call of Duty: Vanguard si svolgerà su Warzone domani, giovedì 19 agosto, a partire dalle 19:30 italiane. Nel frattempo un report potrebbe aver svelato con largo anticipo le data della beta privata e pubblica, del lancio del gioco, così come quello dell'inizio della prima stagione.