Call of Duty Vanguard: data di uscita e beta su PlayStation al centro di un report

Call of Duty Vanguard, presunto titolo del capitolo 2021 della serie COD, è uno dei giochi più chiacchierati del momento. Ora, un report parla di vari momenti chiave dedicati al gioco che dovrebbero indicare la data di uscita così come i dettagli sulla Beta, che arriverà prima su PlayStation.

Andiamo però in ordine. La fonte del report, come potete vedere poco sotto, è ModerWarzone - Gaming News, un sito dedicato a leak e notizie su COD. Tramite il proprio profilo Twitter, il sito ha indicato una serie di date:



19 agosto: annuncio

27 - 29 agosto: Alpha su PlayStation

10 - 12 settembre: Beta su PlayStation

16 - 20 settembre: Open Beta

5 novembre: data di uscita

23 novembre: inizio prima Stagione

La fonte precisa comunque che le date potrebbero cambiare e non è del tutto sicuro a cosa facciano riferimento. Quella indicata è un'interpretazione, anche se va detto che si tratta di un'interpretazione credibile. La prima data è quella più "confermata", visto anche che un leak del PlayStation Store ha mostrato proprio il 19 agosto come data di presentazione di Call of Duty Vanguard.

GameSpot, riportando questo leak, ha contattato Activision per un commento, ma per il momento la compagnia non ha rilasciato dichiarazioni. Ricordiamo in ogni caso che anche Call of Duty: Black Ops Cold War è passato attraverso varie fasi di prova, che sono approdate prima su PlayStation e solo dopo su Xbox come parte dell'accordo tra Sony e Activision. Non sarebbe quindi affatto strano se anche con Call of Duty Vanguard accadesse lo stesso.

Ecco infine un primo video teaser all'interno di Warzone dedicato a Call of Duty Vanguard.