Sigil 2: John Romero sta lavorando al progetto

L'ex id Software John Romero ha confermato nel corso di un'intervista rilasciata a Bridgeburner di essere al lavoro su Sigil 2, mod per Doom II, seguito di un'altra mod rilasciata qualche anno fa. Evidentemente l'esperimento di allora deve aver avuto abbastanza successo da giustificare una replica.

Stando a Romero, ci vorrà ancora un po' per poter giocare a Sigil 2, che sarà compatibile solo con Doom 2. Se ricordate, il primo Sigil era una mod per Doom, considerato da molti un quinto capitolo non ufficiale del gioco. Cosa attenderci? Più o meno quanto visto nel primo episodio, ossia dei nuovi livelli ben disegnati, nello stile di quelli originali. Staremo comunque a vedere cosa ne verrà fuori.

Romero di suo ha sempre supportato la comunità dei modder, che secondo lui andrebbero ricompensati per i loro lavoro. I Doom originali sono ancora amatissimi sulla scena per via del loro codice impeccabile e della relativa facilità con cui ci si possono tirare fuori mod e total conversion, alcune delle quali pregievolissime.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Sigil.