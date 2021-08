Crysis Remastered Trilogy: un video confronta le versioni Xbox 360 con quelle Xbox Series X

Crytek ha pubblicato un nuovo video della Crysis Remastered Trilogy per mettere a confronto le versioni Xbox 360 dei tre capitoli, con quelle per Xbox Series X. Ovviamente il passo in avanti è notevole, sia dal punto di vista della risoluzione, sia da quello di alcuni dettagli grafici, in particolare quelli legati al sistema di illuminazione. C'è però da dire che anche gli originali reggono botta, nonostante gli anni trascorsi. Del resto Crytek ha sempre rappresentato un'eccellenza nel campo della grafica.

C'è anche da ricordare che le versioni Xbox 360 dei Crysis non erano certo le migliori. Le versioni PC erano enormemente superiori a quelle console dal punto di vista grafico, con Crysis 2 che sfruttava alcune caratteristiche di DirectX 11 (all'epoca all'avanguardia) e Crysis 3 che sembrava un titolo di ultima generazione rispetto alla controparte console.

Quindi, se in origine avete giocato i Cyrisis su console, aspettatevi un grosso passo in avanti, ma se li avete giocati su PC il salto sarà sicuramente minore. Il video è comunque indicativo del lavoro che è stato fatto per aggiornare i tre titoli.