Mortal Shell: il DLC The Virtuous Cycle è gratis per pochi giorni, se possedete il gioco base

Mortal Shell riceverà il 18 agosto un DLC, The Virtuous Cycle, che introduce una modalità rogue-like, una nuova arma e una nuova Shell (classe). Questa espansione è a pagamento, ma se possedete il gioco originale avrete qualche giorno di tempo per ottenere il DLC gratis.

Cold Symmetry - lo sviluppatore - ha deciso di dare il via a questa promozione per festeggiare l'anniversario dell'uscita del gioco. Per questo motivo, dal 18 agosto 2021 al 23 agosto 2021 avrete modo di ottenere il DLC The Virtuous Cycle in modo completamente gratuito. Ovviamente potete richiedere il DLC solo per la piattaforma sulla quale possedete Mortal Shell.

In Mortal Shell il nostro corpo viene protetto dalla Shell da noi scelta

"Da quando abbiamo pubblicato Mortal Shell nell'agosto del 2020 abbiamo pensato a come dare ai nostri fan qualcosa di veramente speciale che dimostrasse il nostro sincero apprezzamento per il loro supporto", ha detto Kiron Ramdewar, responsabile della divisione PC e Console di Playstack.

"L'espansione Virtuous Cycle è stata riempita di contenuti che i fan del genere ameranno, e fornisce un nuovo modo unico di vivere il ricco universo di Mortal Shell. Non vediamo l'ora di vedere come nuovi e vecchi giocatori affronteranno la nostra nuova modalità roguelike avventurandosi nelle profondità di Fallgrim".

Cold Symmetry non è nuovo a questo tipo di promozioni. A differenza di alcuni grandi editori, lo sviluppatore ha dato accesso all'upgrade su PS5 e Xbox Series X|S gratuitamente. Ecco la video analisi PS5 e Xbox Series X|S: rivela frame rate e risoluzione di Mortal Shell.

Potete leggere la nostra recensione di Mortal Shell qui.