Mortal Shell: la video analisi PS5 e Xbox Series X|S rivela frame rate e risoluzione

Adesso che Mortal Shell è disponibile per PS5 e Xbox Series X|S, VG Tech ha deciso di realizzare un video nel quale analizza la risoluzione e il frame rate di questo apprezzato souls-like. Da quanto emerge dal video, Cold Simmetry è riuscita a far fare un passo in avanti al suo gioco, pur non riuscendo a raggiungere quei 4K/60 FPS nativi che ci si aspetta dalle console di nuova generazione.

Per poter offrire il gioco a 60 fotogrammi al secondo, ovvero il doppio della frequenza di aggiornamento originale, Cold Symmetry è dovuta scendere a compromessi con la risoluzione. Su PlayStation 5 il gioco gira a 2560x1440, senza nessun genere di variazione. Su Xbox Series X la risoluzione adottata dagli sviluppatori è 1800p dinamici. La risoluzione massima raggiunta, infatti, è di 3200x1800, mentre quella minima è di 2560x1440, la stessa di PS5.

Su Xbox Series S il gioco raggiunge i 1200p dinamici (oscilla tra i 2304x1296 e i 2080x1170), ma il frame rate è il meno solido del gruppo next-gen, dato che oscilla tra i 50 e i 60 FPS.

Su tutte e tre le console la risoluzione dell'interfaccia di gioco è di 3840x2160. Nel caso in cui siate interessanti al gioco, vi lasciamo alla nostra recensione di Mortal Shell.