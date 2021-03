Tekken, Katsuhiro Harada ha aperto un bar a Tokyo dal quale trasmette un esclusivo talk show

Katsuhiro Harada è celebre sia per essere il creatore di Tekken e uno dei più celebri creatori di picchiaduro del pianeta, sia per avere una personalità piuttosto particolare. A dimostrazione di questo fatto arriva la notizia che Harada ha aperto un bar a Tokyo dal quale trasmette un talk show. Gli ospiti sono, ovviamente, pezzi grossi dell'industria dei videogiochi, come per esempio Ken Kutaragi, uno dei creatori della prima PlayStation.

Con lui Harada ha imbastito un'interessante chiacchierata sui vecchi tempi, il tutto davanti a qualche birra, che sicuramente ha aiutato l'ospite ad essere a suo agio davanti alle telecamere, oltre che a sciogliere la lingua.

La posizione precisa del bar è ancora avvolta nel mistero, ma per il momento non sembra essere un male, vista la scarsa tecnica con la quale il creatore di Tekken spilla le birre. Una delle curiosità più interessanti che è emersa durante la chiacchierata è il regalo (una cassa di sake) che Ken Kutaragi faceva a Namco ogni volta che il publisher completava un progetto per la prima PlayStation. Questo regalo poteva essere visto come una sorta di ringraziamento per il primo Tekken, uno dei giochi che ha aiutato PSOne a diventare un fenomeno globale. Il bello è che Kutaragi portava il regalo di persona.

Quando la serie arrivò per la prima volta su Xbox 360 Harada si aspettava lo stesso trattamento da parte di Xbox. Chiamata Microsoft per capire cosa stesse succedendo, il creatore di Tekken scoprì che non si trattava di una consuetudine dell'industria.

Un altro retroscena interessante è il racconto di Kutaragi che ha confessato di basare il quartier generale di PlayStation lontano da Sony solo con l'obiettivo di cercare una zona con un numero maggiore di bar e posti in cui bere rispetto a dove stava originariamente la casa madre.