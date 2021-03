Tenet è visibile su Game Boy Advance: un video mostra l'incredibile mod

Su ResetEra è comparsa un video che mostra una fantasiosa, ma anche fantastica versione di Tenet, l'ultimo film di Christopher Nolan adatta per girare dove non dovrebbe: su di un vecchio e glorioso Game Boy Advance.

In realtà quella di Wulff Den è più una provocazione legata al fatto che il regista de Il Cavaliere Oscuro, nonostante si fosse nel pieno della pandemia, invitava i suoi fan ad andare al cinema perché la pellicola meritava di essere goduta con il grande schermo.

Per questo motivo portare il suo film sul microsocopico schermo dei un Game Boy Advance doveva risultare una sorta di sfregio. In realtà la cartuccia creata ad immagine e somiglianza di quelle della storica console, più la resa del film rendono questo progetto una piccola, grande meraviglia.

Vi ricordiamo che Tenet è stato presentato per la prima volta in esclusiva in Fortnite. La pellicola non è nuova, quindi, a questo genere di contaminazioni.

Solo che nessuno, prima d'ora, pensava di proiettarla su di un Game Boy Advance.