Crusader Kings 3, trailer e data di uscita di Northern Lords il primo DLC a pagamento

In occasione del Paradox Insider, il publisher svedese ha annunciato con un trailer la data di uscita di Crusader Kings 3: Northern Lords il primo DLC a pagamento del suo strategico. Tutti gli aspiranti regnanti di Europa potranno incontrare le nuove vittime a partire da giovedì 16 marzo 2021.

Il Northern Lords Flavour Pack è un contenuto scaricabile di scala minore rispetto a quello che ci aspetterebbe da una vera e propria espansione di Crusader Kings 3 e, come suggerisce il nome, punta a dare maggior carattere e riconoscibilità ai regni del nord.

In questo modo saranno introdotti nuovi costumi e oggetti cosmetici a tema vichingo, come vestiti e tagli di capelli, ma anche nuove unità e navi da muovere per la mappa.

Non poteva mancare anche un set di nuove musiche, eventi scriptati, leggende e innovazioni create per dare a questi regni una progressione più distinta rispetto a quella di altre popolazioni del mondo.

In contemporanea al Northern Lords Flavour Pack sarà pubblicata anche una nuova patch di Crusader Kings 3. I cambiamenti più importanti sono il fatto che adesso l'inverno diventa un elemento di gameplay, che si potranno realizzare duelli più elaborati e che ci sarà un generatore di poesie casuali.

