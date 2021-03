PDXCON Remixed torna a maggio in formato digitale, ci sarà un annuncio

Durante il Paradox Insider di oggi, il publisher svedese ha confermato che anche quest'anno organizzerà il PDXCON Remixed. Solo che questo appuntamento dedicato ai tanti fan di questo editore sarà trasmesso in formato digitale il 21-22-23 maggio 2021. La partecipazione sarà, ovviamente, gratuita.

Questo evento non solo conterrà tutti gli interventi ufficiali di Paradox e dei suoi partner, ma anche contenuti, talk e panel dai suoi fan. Le persone potranno inviare i loro contenuti a questo indirizzo.

Il PDXCON Remixed cercherà di riprodurre tutte le attività e i contenuti di questo tipo di appuntamenti in un'ambientazione digitale. Ci sarà persino un PDXCON Announcement Show, durante il quale sarà svelato per la prima volta un nuovo gioco in sviluppo presso i Paradox Development Studio. Non possono mancare i Paradox Community Awards, i panel live con gli sviluppatori di Paradox e molto altro.

"Questo è stato ovviamente un anno molto diverso per tutti noi e abbiamo lavorato su come migliorare l'esperienza PDXCON per affrontare le sfide che ne sono derivate", ha affermato Paula Thelin, Events Manager di Paradox Interactive. "La risposta è il PDXCON Remixed, un evento che prende lo spirito e le caratteristiche principali del PDXCON e le trasforma in un evento completamente nuovo, familiare e accogliente, ma con alcune sorprese in serbo..

L'appuntamento è quindi fissato per fine maggio.