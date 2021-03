Stellaris: Nemesis, trailer con la data di uscita della nuova espansione

Durante il Paradox Insider di oggi, lo sviluppatore svedese ha pubblicato il secondo story trailer di Stellaris: Nemesis. La nuova espansione di questo apprezzatissimo 4X a tema spaziale arriverà il prossimo 15 aprile 2021.

Contemporaneamente lo sviluppatore ha confermato che anche la Stellaris: Console Edition, che ricordiamo essere gratuita in questo momento su Xbox, continuerà ad espandersi: il Lithoids Species Pack arriverà su PS4 e Xbox One il prossimo 25 marzo. Questa espansione aggiunge una nuova specie nel gioco.

Nemesis, come lo stesso nome suggerisce, consente ai giocatori di Stellaris di diventare una crisi, ovvero l'evento che mette a ferro e fuoco l'intero universo. Fino ad ora, infatti, questi eventi erano caratterizzati dall'arrivo di potenti forze gestite dall'IA che arriveranno all'improvviso per sradicare tutta la vita conosciuta. In Nemesis potremo essere noi ad essere questo genere di minaccia.

Per farlo bisognerà prima compiere azioni nefaste e accumulare punti Minaccia. Dopo un numero sufficiente di cattiverie si sbloccherà il Motore eterofasico, un dispositivo apocalittico alimentato dall'energia oscura creata consumando le stelle.

Ovviamente ci saranno nuovi strumenti anche per coloro che vorranno difendere la galassia. Ci saranno, infatti, nuove opzioni, tra cui spionaggio e operazioni segrete, per contrastare le forze del male. In questo modo entrambe le parti dovranno stabilire reti di spionaggio, raccogliere informazioni preziose, acquisire risorse, rubare ricerche e manipolare la verità nella loro ricerca del dominio.