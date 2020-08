Crusader Kings 3, la recensione

In effetti uno dei punti di forza del nuovo grand strategy di Paradox, che poi lo era anche del glorioso predecessore, è la sua capacità di creare trame coinvolgenti dando al contempo al giocatore tutti gli strumenti per gestirle come meglio crede. Per Crusader Kings 2 si parlò della migliore trasposizione videoludica di Il Trono di Spade, pur senza licenza ufficiale, per il seguito si può dire lo stesso, con in più l'aggiunta di diverse caratteristiche che rendono i suoi intrighi ancora più significativi.

Gameplay

Raccontato in poche parole, Crusader Kings 3 è uno strategico in cui bisogna riuscire a far prosperare la propria dinastia, sia a livello territoriale, sia a livello di potere politico. Il gioco è ambientato in pieno medioevo ed è diviso in un gran numero di campagne di diversa difficoltà, che ci vedono interpretare vari signori feudali in cerca di fortuna. La difficoltà iniziale varia a seconda dell'ampiezza del regno, delle risorse a disposizione, ma soprattutto dei rapporti del leader con il vicinato, nonché dell'ampiezza della sua linea di successione. La mappa di gioco, completamente 3D, aiuta enormemente a ottenere le informazioni che servono per iniziare immergersi nel gameplay e per perseguire i nostri obiettivi, siano essi l'espansione, la stabilità o la creazione di un'ampia linea di successione (il gioco lascia liberi in tal senso, pur dando alcuni obiettivi di massima).

Come in Crusader Kings 2, la mappa è liberamente zoomabile. A ogni livello di zoom corrispondono informazioni differenti, come i confini politici dei vari regni o la visione delle icone delle truppe che si stanno spostando per i territori. Non mancano indicazioni sulla divisione interna dei singoli regni, icone legate ad alcuni ruoli chiave, come ad esempio gli scudi dei vassalli (personalità cui il signore feudale affida il governo di un certo territorio), o la rappresentazione delle città maggiori presenti. Queste ultime danno la possibilità di cliccarci sopra per gestirle, magari costruendo nuovi edifici o verificando la felicità della popolazione.

Uno dei primi concetti da comprendere per giocare al meglio Crusader Kings 3 è di come sia una simulazione non solo economico militare, ma anche politica e, per certi versi, umana di quello che poteva essere un regno all'epoca delle crociate. Per capire meglio il gioco la prima cosa da fare è avviare il tutorial, che comunque nella sua ora di durata non ci prova nemmeno a spiegare nel dettaglio tutte le funzioni dell'interfaccia.

Del resto non sarebbe possibile. Fornitoci qualche concetto base ci invita quindi a sperimentare e a consultare l'enciclopedia interna in caso di necessità. Da notare che Paradox ha scelto di concentrarsi molto più sulla spiegazione di come funzionano i personaggi, che sull'illustrazione del lato militare, dando l'idea già dal tutorial che l'obiettivo di Crusader Kings 3 non è solo quello di farci scendere in guerra con chiunque, ma anche di farci comprendere i rapporti di forza determinati dalle relazioni umane e dalla capacità di un regnante di garantirsi una discendenza forte, nonché di soddisfare i suoi servitori più fedeli. Nel mezzo c'è una quantità infinita di possibilità.

I leader sono dei normalissimi esseri umani, quindi delle creature transitorie con dei punti di forza e molte debolezze. Sono i loro tratti caratteriali a determinare le relazioni con gli altri personaggi, sia essi gente di corte, signori di altri territori o rappresentanti delle varie religioni.

Da questo punto di vista Paradox ha fatto un lavoro eccezionale, dotando ogni personaggio di una sua personalità che entra in relazione con quella degli altri in modo verosimile, portando però anche a dei risultati inattesi. La prima cosa da fare all'inizio di ogni partita è di tenere l'azione in pausa (il gameplay scorre in tempo reale a velocità selezionabili dal giocatore) per esaminare i tratti caratteriali di tutti i personaggi facenti parte della cerchia del leader, nonché quelli delle figure chiave dei territori intorno al nostro. È vitale conoscere la considerazione che i nostri vassalli hanno di noi, così come capire da subito con chi sia possibile allearsi e con chi si finirà probabilmente per fare la guerra o peggio. Del resto è anche importante capire da subito che i rapporti sono inevitabilmente fluidi e che ogni scelta fatta produce conseguenze in base alle aspettative che gli altri hanno di noi. Ma ora facciamo un esempio di situazione di gioco, che forse è l'unico modo per far capire davvero lo spirito di Crusader Kings 3.