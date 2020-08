Nvidia GeForce RTX 3090, 3080 e 3070: prezzo e specifiche tecniche da un leak

Un corposo leak comparso online ha svelato il prezzo e le specifiche tecniche delle nuove GPU di Nvidia. Se le informazioni si dovessero rivelare corrette, le GeForce RTX 3090, 3080 e 3070 saranno dei mostri in grado di garantire una potenza davvero eccezionale. Peccato per il prezzo, che per le 3090 potrebbe superare i 2000 euro, ma queste GPU garantiranno delle specifiche tecniche impressionanti.

Mentre i fan di PS5 e Xbox Series X stanno cercando di capire quale delle due console garantirà le prestazioni migliori, Nvidia ha deciso di mettere d'accordo tutti immettendo sul mercato la prima generazione di GPU della serie RTX 3000. Si tratta di mostri che potrebbero richiede tre slot ed essere davvero enormi, ma che potrebbero far fare al vostro PC un vero e proprio salto di qualità. Sempre che siate in grado di sostenere una spesa superiore ai 2000 euro per portarvi a casa il modello di punta. Su alcuni rivenditori cinesi la RTX 3090 brandizzata ROG viene venduta ad oltre 2300 euro, mentre la RTX 3090 Vulcan X-OC a 2080 euro circa.

Stiamo però parlando di una scheda video, la RTX 3090, che monta 24GB di memoria GDDR6X, 5248 core, TGP di 350W e un bus a 384-bit per avere prestazioni inarrivabili probabilmente per ancora qualche anno grazie alla capacità di banda di 936 GB/s.

Più abbordabili, perlomeno speriamo, dovrebbero essere le altre due proposte della serie RTX 3000: la RTX 3080 avrà 10GB GDDR6X, 4352 core CUDA, TGP di 320W e bus a 320-bit per una capacità di banda di 760 GB/s. Infine la RTX 3070 ha 8GB di memoria GDDR6, un bus da 256-bit e un TGP di 220W che le garantiscono una capacità di banda di 512 GB/s. Tutti i modelli avranno processi produttivi a 7nm.

Le tre GPU GeForce RTX Ampere supporteranno la seconda generazione di Ray Tracing Cores e la terza dei Tensor Cores. Le schede supportano i formati PCI Express 4.0, HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4a.

Cosa ne pensate di questi mostri?