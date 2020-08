Cyberpunk 2077, una nuova immagine del gioco pubblicata da CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 è stato mostrato con una nuova immagine da CD Projekt RED: lo scatto vede un uomo con un arto bionico di fronte a un chiosco illuminato appena, in notturna.

Si tratta di uno screenshot indicativo di quelle che saranno le atmosfere di Night City, la megalopoli futuristica che farà da sfondo alle vicende di Cyberpunk 2077: una città enorme e piena di contraddizioni, con una cultura delle armi simile a quella degli USA ma impazzita.

Il team di sviluppo ha pubblicato l'immagine a un giorno di distanza dalla presentazione ufficiale delle nuove GPU di NVIDIA, che si terrà domani, 1 settembre. Una coincidenza o c'è di più?

Esiste in realtà la concreta possibilità che Cyberpunk 2077 venga mostrato in azione sulle nuove schede video della serie RTX 3000, capaci di prestazioni sostanzialmente superiori rispetto all'attuale generazione.

Le cose andranno davvero così? Lo scopriremo domani, come detto. Per tutti gli altri, l'appuntamento con Cyberpunk 2077 è fissato al 19 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia.