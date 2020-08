Call of Duty Warzone Stagione 6: una rete di tunnel si estenderà sotto Verdansk?

Secondo quanto condiviso durante l'ultima tappa della Call of Duty League, con la Stagione 6 di Call of Duty Warzone la mappa di Verdansk potrebbe cambiare ulteriormente. Activision, infatti, sembra intenzionata ad aggiungere una rete sotterranea di tunnel pensati per collegare le diverse stazioni della metropolitana che già esistono sulla mappa.

Durante la diretta di domenica, infatti, sono stati mostrati alcuni scorci della mappa della stagione 6 di Warzone. Questi pochi istanti sono stati sufficienti per individuare una nuova stazione della metropolitana vicino allo stadio.

A Verdansk sono presenti da sempre diverse stazioni della metropolitana, solo che fino a questo momento sono sempre state chiuse. La stazione mostrata durante la diretta, però, è inedita. Un insider suggerisce che nella stagione 6 sarà aggiunta una rete di 5 stazioni della metropolitana che correranno intorno al centro della mappa. Una trovata piuttosto interessante, che potrebbe garantire ulteriore varietà e sfida al battle-royale di Activision.

La sesta stagione di Warzone dovrebbe prendere il via a fine settembre e accompagnare i giocatori fino al lancio di Call of Duty: Black Ops Cold War a novembre. A quel punto i due giochi convergeranno, tanto che la progressione del personaggio, come gli operatori, le blueprint e le armi, saranno in comune.

Cosa ve ne sembra di queste novità?