Xbox Series X è la tecnologia più desiderata della Gamescom 2020

Xbox Series X ha vinto il premio come tecnologia più desiderata della Gamescom 2020, la fiera digitale che si è chiusa questo weekend in Germania e che ha preso il posto della più grande fiera del settore in Europa, la Gamescom appunto.

Il premio è stato assegnato alla console di nuova generazione di Microsoft per via del fatto che sarà "la più potente console della storia," ma anche per servizi innovativi come xCloud e il Game Pass.

A ricevere il premio, ovviamente da remoto, è stato Jason Ronald, il capo dello sviluppo di Xbox Series X. Ronald si dice, ovviamente, felice per questo prestigioso riconoscimento e ha affermato che la console è stata disegnata per garantire un nuovo livello di velocità, potenza e compatibilità. Microsoft dice di aver creato la console per i giocatori e non vede l'ora di mostrare qualcosa di più della sua console presto.

Il premio, però, ha scatenato più di un commento ironico su internet, con le persone che si sono chieste come mai PS5 non solo non abbia vinto il premio, ma non fosse nemmeno tra le nomination.

La risposta in realtà è semplice: Sony non ha inviato nessuna PS5 alla Gamescom. Dare modo ai giurati di toccare con mano la tecnologia in concorso è uno dei requisiti fondamentali per poter accedere alle nomination. Per questo motivo PlayStation 5 non ha potuto nemmeno essere presa in considerazione. Xbox Series X, invece, oltre ad essere stata consegnata a CD Projekt RED è già nelle mani di diverse persone, cosa che le ha dato modo non solo di essere inclusa tra le nomination, ma di vincere il premio come Tecnologia più ambita della fiera.

