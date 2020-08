NVIDIA, la RTX 3090 compare in una foto: richiede tre slot ed è davvero enorme

Una foto della RTX 3090 è comparsa in rete, nell'ambito dell'ennesimo leak ai danni delle nuove schede video prodotte da NVIDIA. Ebbene, a quanto pare la GPU in questione è letteralmente enorme.

Di grosso non ci sarà solo il prezzo per la serie RTX 3000, insomma: la RTX 3090 che vedete nell'immagine qui sopra richiede ben tre slot e in confronto la RTX 2080 sembra un giocattolino.

Le dimensioni della scheda garantiranno probabilmente una dissipazione adeguata, basti considerare il diametro delle ventole. Tuttavia chi possiede un case compatto può già metterci una pietra sopra: quel mastodonte non ci entrerà mai.

Sembra ad ogni modo che non tutte le GPU della serie RTX 3000 saranno così grosse, e che alla fine dei conti la RTX 3090 rappresenti un'eccezione: la RTX 3080 occuperà i tradizionali due slot e dunque si presterà a vari tipi di soluzioni.

Per quanto riguarda invece la potenza, tempo fa si parlava di qualcosa come 23 TFLOPS: che dite, basteranno per i 4K a 60 fps con ray tracing attivo?