PS5 potrebbe essere in grado di riconoscere chi sta impugnando il DualSense

Stando a un recente brevetto registrato da Sony, PS5 potrebbe essere in grado di riconoscere l'utente che impugna il controller DualSense, dandogli così accesso al suo account. Si tratterebbe di una nuova misura di sicurezza che renderebbe più difficile il furto di dati personali o, peggio, dell'intero account.

Dal testo del brevetto apprendiamo che frequentemente gli utenti si collegano con i loro account PlayStation per giocare su console diverse dalle proprie (magari da amici). Con il riconoscimento tramite DualSense avranno accesso ovunque ai loro progressi, ai loro contenuti e alle loro impostazioni in modo rapido e sicuro.

A occuparsi dell'individuazione sarebbero uno o più sensori del DualSense. Da notare che l'accesso all'account non richiederebbe la scrittura di dati personali come password o nome utente, di modo che, una volta conclusa la sessione di gioco, non ne rimangano tracce sensibili sulla PS5 ospite.

Sempre leggendo il brevetto si apprende che il DualSense potrebbe essere aiutato nel riconoscimento dell'utente dalla nuova videocamera di PlayStation 5, capace di ricevere input da più persone contemporaneamente.

Non sappiamo se queste funzioni saranno disponibili da subito con PS5, o se saranno mai disponibili in verità (non è detto che i brevetti si concretizzino). Comunque sia la prospettiva è interessante, quanto utile.