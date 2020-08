Dragon Ball Z, Androide C17 in versione femminile nel cosplay di sexieztsuperheroines

Buona parte dei fan di Dragon Ball Z conoscerà l'Androide C17: ma che dire della sua versione femminile? Non esiste nel mondo del canonico naturalmente: per fortuna non sempre i cosplay sono canonici.

Ecco allora che la cosplayer sexieztsuperheroines ha dedicato il suo ultimo lavoro ad un Androide C17 donna. Per par condicio dovrebbe esserci anche un cosplay di C18 maschile, e invece non c'è: pazienza. Dagli abiti indossati si capisce subito che quello è l'Androide N.17 creato dal Dottor Gelo di Dragon Ball Z, anche le linee del visto lo ricordano. Però, appunto, nella sua versione femminile.

Va detto che i capelli avrebbero dovuto essere almeno tinti di nero, ma non si può avere tutto dalla vita. Voi invece potete avere l'immagine del cosplay di Androide C17 in versione femminile, poco più avanti. Fateci sapere cosa ne pensate, con un bel commento.

