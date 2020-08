Fortnite, Apple accusa Epic Games: voleva ottenere un trattamento di favore

Apple al contrattacco: riferendosi all'ormai celebre caso Fortnite, la casa di Cupertino ha accusato Epic Games di aver chiesto un trattamento di favore per quanto concerne i pagamenti in-game, e non avendolo ottenuto ha dato vita alla sua personale crociata.

La notizia arriva da Phil Schiller, dirigente Apple che ha dichiarato appunto come il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, avrebbe chiesto un accordo speciale solo per la sua azienda, accordo che andava in pratica a modificare i termini relativi ai pagamenti sulla piattaforma iOS.

Se ciò si rivelasse vero, significherebbe che la rimozione di Fornite dall'App Store sarebbe a maggior ragione una responsabilità di Epic Games, che non essendosi vista concedere l'accordo si è inventata un'operazione mediatica che è culminata anche nel trailer che si rifà al celebre spot del 1984.

"Sulla scia delle sue stesse azioni, Epic ora chiede un aiuto di emergenza. L'emergenza, tuttavia, è stata creata da loro stessi", si legge nella nota di Apple. "Gli sviluppatori che lavorano per ingannare Apple, come ha fatto Epic, vengono allontanati."

A questo punto attendiamo la replica di Epic Games, che siamo sicuri non si farà attendere.