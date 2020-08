Remnant: From the Ashes riscattato più di 10 milioni di volte su Epic Games Store

Remnant: From the Ashes è stato riscattato più di dieci milioni di volte durante la settimana in cui è stato gratuito sull'Epic Games Store. Essendo gratuito non ha incassato soldi dall'intera operazione (a meno di accordi specifici tra Epic Games e il publisher Perfect World). Comunque sia molti di quelli che lo hanno avuto senza spendere un euro potrebbero in futuro acquistare uno o più DLC, tra i quali il recentissimo Subject 2923.

A ottobre 2019 Remnant: From the Ashes aveva venduto 1 milione di copie su Steam (dove naturalmente è a pagamento). Per chi non lo conoscesse si tratta di una specie di souls-like incrociato a uno sparatutto, con elementi roguelike.

Attualmente Remnant: From the Ashes è disponibile anche per PS4 e Xbox One. Perfect World non ha mai reso noti i numeri fatti dal gioco su console. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Remnant: From the Ashes.