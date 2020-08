Windbound, il trailer della storia ci ricorda dell'imminente arrivo del gioco

Deep Silver ha pubblicato il classico trailer della storia di Windbound, realizzato in uno stile davvero squisito, per ricordarci del suo arrivo il 28 agosto 2020 su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Lo trovate in testa alla notizia. Sostanzialmente nel gioco vestiremo i panni di una naufraga e della sua lotta per la sopravvivenza alla scoperta dei segreti di alcune misteriose isole. Cosa scopriremo?

Verso la fine del video possiamo vedere anche alcune sequenze di gameplay che richiamano senza troppi misteri a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con un pizzico di Wind Waker. Leggiamo la descrizione ufficiale di Windbound:

Le Isole Proibite ti chiamano, svela i loro segreti

Naufragata da sola su un'isola sconosciuta, esplorane le terre e naviga i suoi mari insidiosi per sopravvivere.

Sei Kara, una guerriera rapita da una violenta tempesta lontano dalla tua tribù. Caduta dalla tua barca, in balia delle correnti, vieni gettata dal mare sulle spiagge delle Isole Proibite, un paradiso misterioso.

Senza barca, cibo o attrezzi, ma con la determinazione e i mezzi per farcela, scopri le molte risorse di questa splendida isola. Crea strumenti e armi per cacciare e difenderti dalla natura e dalle sue incredibili creature selvagge.

Mentre esplori tutte le isole e le rovine sparse su di esse, ti si riveleranno segreti del passato e scorci di futuro. Svela il mistero che le avvolge e potresti trovare ben più che la strada di casa. Scopri i segreti dentro di te

Affronta un viaggio introspettivo e scopri la storia delle idilliache Isole Proibite; ognuna conserva la chiave di un mistero e di rivelazioni inaspettate.

Esplora fino all'orizzonte

Dirigiti verso l'orizzonte, avanzando tra le isole, ognuna con una diversa fauna, paesaggi differenti e nuove sfide.

Sopravvivi

Esplora i territori sconosciuti delle isole alla ricerca di risorse e usale per costruire un'ampia gamma di strumenti per potenziare la barca e armi per cacciare la fauna. Quando le risorse diminuiscono, prepararti a prendere il mare.

Costruisci il vascello perfetto

La tua barca è il compagno perfetto per questo viaggio. Costruisci con cura il tuo veliero personale per navigare le insidiose acque che separano le isole. Progetta la tua barca per affrontare venti tempestosi, onde mostruose e mortali creature marine.