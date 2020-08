Fall Guys Stagione 2, ecco quando arriveranno tutti i dettagli

Fall Guys: Ultimate Knockout è il titolo del momento: le ultime due settimane sono state dominate dalla sua presenza sul mercato. Tuttavia non potrà andare avanti senza aggiornamenti di grosso calibro, e la Stagione 2 rappresenterà sicuramente la prova del fuoco del titolo di Mediatonic.

A proposito della Stagione 2, sappiamo finalmente quando verranno condivisi maggiori dettagli: il 27 agosto 2020, precisamente giovedì prossimo. Ad annunciarlo è proprio Geoff Keighley su Twitter: i giocatori potranno sintonizzarsi alle ore 20:00, in occasione dell'edizione online della Gamescom.

Molto probabilmente la Stagione 2 di Fall Guys introdurrà nuove modalità di gioco, nuove skin, forse un "tema" stagionale, e potenzierà i menù, irrobustendoli e arricchendoli di nuove possibilità (i giocatori chiedono a gran voce le statistiche, ad esempio). Il successo di Fall Guys è stato enorme, ma ora va consolidato e proiettato sul lungo periodo: Mediatonic ne sarà in grado?

Mentre ci pensiamo, sappiate che su Fall Guys sono stati raccolti 420.000 da donare in beneficenza.

Fall Guys is great and all....but what if I told you there is @FallGuysGame: Season 2! 👑 😮🤯

Don't miss the world premiere sneak peek from @Mediatonic during @gamescom Opening Night Live.

Thursday, August 27 at 8 pm CEST / 2 pm ET / 11 am PT at https://t.co/AFycLZXKPd pic.twitter.com/WQB08qadhb