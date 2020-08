Rocket League richiederà presto un account Epic Games anche su Steam

"Avrai bisogno di un account Epic Games per giocare su Steam. Comunque non ci sarà bisogno di creare un account completo con informazioni personali quali email e password. Quando lancerai Rocket League, potrai creare un account che sarà associato con il tuo profilo Steam premendo semplicemente un tasto, senza il bisogno di aggiungere informazioni o di impostare nulla."

Lo sviluppatore Psyonix ha annunciato che presto per giocare a Rocket League su Steam bisognerà avere un account di Epic Games , per lo scorno di quelli che vedono Epic come il fumo negli occhi:



Tifoserie a parte, è quello che avviene praticamente con praticamente tutti i giochi di compagnie che hanno il loro launcher. Ad esempio alcuni di giochi di Electronic Arts su Steam richiedono un account Origin, i giochi di Ubisoft richiedono un account Uplay e così via.

Epic Games è però particolarmente mal vista da alcuni giocatori PC per via della sua politica sulle esclusive. Chissà se ci sono anche loro tra i dieci milioni che hanno riscattato Remnant from the Ashes.