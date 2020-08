Facebook, la vecchia versione per PC sparirà a settembre 2020

La vecchia versione di Facebook, quella che vi ha tenuto compagnia per tutti questi anni su PC, si appresta a lasciare il passo alla modernità. Difatti sparirà a partire da settembre 2020, e non potrete più utilizzarla in alcun modo.

Proprio così, sparirà a settembre 2020 per sempre. Lo hanno confermato Mark Zuckerberg e il team di Facebook direttamente tramite messaggio agli utenti da PC. Su browser web, attualmente, Facebook è passato in automatico alla nuova versione: ma volendo è possibile tornare alla vecchia interfaccia utente, se la nuova non vi aggrada. Ecco tuttavia il "problema": potrete tornare alla vecchia versione ancora per una decina di giorni, fino alla fine di agosto 2020.

Poi non ci saranno più scuse, non ci sarà scampo: dovrete usare la nuova versione di Facebook, il "nuovo Facebook": quello che trovate poco più avanti in una pratica immagine. Di certo tutto appare più pulito e funzionale, ma ci vorrà un po' di tempo per abituarsi. In alto è stato concesso molto spazio a funzioni come Gruppi, Facebook Gaming, al Marketplace e via dicendo.

Se il nuovo Facebook non vi aggrada, comunque, potrete farlo sapere agli sviluppatori proprio mentre tornare alla vecchia interfaccia utente: un piccolo menù vi chiederà perché avete scelto di ripristinare la vecchia versione. Nel frattempo Facebook Messenger si appresta a fondersi con Instagram e WhatsApp.