Facebook Messenger e Instagram, in arrivo la chat unificata

Che Mark Zuckerberg avesse l'intenzione di unificare le chat di Facebook Messenger, WhatsApp ed Instagram, o quantomeno di offrire un gigantesco servizio cross-chat, era cosa ovvia. Le prime conferme, tuttavia, sono arrivate solo negli ultimi mesi: ora apprendiamo dei lavori in corso per una chat unificata tra Instagram e Facebook Messenger.

Nelle scorse ore (ma solo negli Stati Uniti) gli utenti su Instagram hanno cominciato a ricevere una notifica molto eloquente: un invito a chattare con i propri follower e amici, ma sfruttando Facebook Messenger. "C'è un modo tutto nuovo per inviare messaggi su Instagram" avvisa la notifica, che mostra appunto l'unione delle due icone: quella del social network di partenza e poi l'altra di Facebook Messenger.

Se l'unione tra le due chat non vi infastidisce, è facile notare come per Instagram si tratti di un "potenziamento": difatti tutte le feature già presenti su Messenger passano così automaticamente anche alla conversazioni su Instagram. Per il momento questa combinazione è del tutto opzionale, ma è ovvio che in futuro le chat di WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram verranno integrate in un unico sistema.

Cosa ne pensate di questa novità che potrebbe rivoluzionare, in un certo modo, la fruizione mobile dei social network più utilizzati al mondo?