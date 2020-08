Fortnite, Wolverine sarà la skin segreta della Stagione 4?

Pare che Epic Games abbia trovato nelle skin dei supererei Marvel e DC una vera e propria miniera d'oro. Nulla di cui stupirsi, dunque, se i dataminer sono convinti che proprio Wolverine debutterà su Fortnite Capitolo 2 nei prossimi mesi.

Wolverine, celebre eroe dell'Universo Marvel, potrebbe approdare su Fortnite Battaglia Reale in occasione della Stagione 4, la stessa che avrà ufficialmente inizio verso la fine di agosto 2020 (pare il 27 agosto 2020, esattamente). Wolverine potrebbe essere inoltre la skin segreta, dunque in regalo con il Pass Battaglia a Pagamento: se questo sarà il caso, non andrà acquistata nel negozio di gioco in cambio di V-buck o di denaro reale.

L'indiscrezione arriva da Hypex, uno dei leaker e dataminer più efficienti tra tutti quelli in azione su Fortnite. "Epic starebbe programmando una skin di Wolverine con dei picconi basati sui suoi artigli. Potrebbe trattarsi della skin segreta della Stagione 4 oppure di un oggetto a pagamento nel negozio".

Bisogna aggiungere ancora qualche informazione alle parole del dataminer. Fortnite, in effetti, riceverà nei prossimi mesi tantissime skin dedicate ai supereroi. Il bundle Ride bene chi ride ultimo arriverà a novembre 2020, e conterrà Joker e Poison Ivy; ma nei file di gioco sono presenti anche i modelli di Thor e Galactus. Acquisterete qualcuno di questi personaggi in particolare?

POSSIBLE Leak: Epic were planning to make a Wolverine skin & Wolverine Claws pickaxe, he might be the season 4 secret skin or just an itemshop skin! (this is from a very trusted source) — HYPEX (@HYPEX) August 15, 2020