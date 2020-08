Quantum Error per PS5 difficoltà a tenere i 4K a 60fps fissi? Macché, tutto il contrario, stando agli sviluppatori

Qualche giorno fa è iniziata a girare una strana voce sulle difficoltà dello sparatutto in prima persona Quantum Error a tenere i 60fps fissi in 4K su PS5 (il gioco è esclusivo per PS4 e PS5). Addirittura si è parlato di un downgrade del gioco per farlo girare sulla console di nuova generazione.

Letto uno dei messaggi che ha riportato il suddetto rumor, gli sviluppatori di Quantum Error lo hanno smentito categoricamente, spiegando che in realtà la situazione è completamente differente.

Tal Winged_wild ha scritto: "Quanton Error. Uno sparatutto su corridoi fatica ad arrivare a 4K 30fps su PS5. Stanno provando a farlo girare a 4K, il che significa downgrade ecc per ottimizzarlo e farlo girare su PS5".

La risposta dell'account ufficiale di Quantum Error, quindi degli sviluppatori, è stata decisamente eloquente: "Non sappiamo da dove arrivi questa informazione, ma sicuramente non da noi. Attualmente Quantum Error gira in 4K a 65-70fps senza ottimizzazione. Sicuramente riusciremo a raggiungere l'obiettivo dei 4K 60fps. E non ci sono solo corridoi. Lol!"

Recentemente la console war tra i talebani PlayStation e i talebani Xbox si è inasprita e da entrambe le parti stanno arrivando attacchi basati su informazioni fasulle e rumor inventati. Speriamo che le nuove console arrivino presto perché la quantità di balle tra cui destreggiarsi ha superato i livelli di guardia.

