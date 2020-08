Fortnite, skin di Joker e Poison Ivy in arrivo col bundle Ride bene chi ride ultimo

Ride bene chi ride ultimo, dice il proverbio. Ed è anche il nome del nuovo bundle in arrivo su Fortnite Capitolo 2: ad annunciarlo, a sorpresa, sono stati gli sviluppatori di Epic Games nelle scorse ore. I fan della DC dovrebbero proprio tenerlo d'occhio, dato che introdurrà finalmente la skin di Joker.

Avete capito bene: desideravate da tempo la skin di Joker su Fortnite Battaglia Reale? Ora potrete averla. Non da sola, tra l'altro: sarà accompagnata dal costume di Poison Ivy e poi ancora da Re Mida, quest'ultimo un personaggio fondamentale della narrazione di Fortnite Capitolo 2.

Per il bundle bisognerà attendere il prossimo 17 novembre 2019, anzi: sembra che proprio il bundle di Fortnite abbia praticamente confermato la data di lancio di PlayStation 5. Il pacchetto, fisico o digitale che sia, verrà proposto al prezzo di 29,99 euro, su qualsivoglia piattaforma di gioco... chissà se su mobile, intanto, sarà cambiato qualcosa dopo la guerra tra Epic Games, Apple e Google.

"Joker, l'arcinemico di Batman, arriva su Fortnite il 17 novembre con il bundle Ride bene chi ride ultimo. Scopri tutti gli oggetti di Joker qui sotto, come il costume di Joker, il dorso decorativo Ghigno di morte, il piccone Tiro mancino, il piccone La Vendetta di Joker e l'emote Pesca una carta. Vero genio del caos, Joker sarà affiancato da avversari vecchi e nuovi. Poison Ivy, la femme fatale floreale di Gotham è pronta per mettere radici sull'isola, mentre Mida ritorna con il suo nuovo costume Re Mida".

"l bundle Ride bene chi ride ultimo è disponibile per l'acquisto digitale o fisico e include 1.000 V-buck. L'edizione fisica è disponibile su PlayStation®4, Nintendo Switch e Xbox One. Inoltre, arriverà in tempo per il lancio delle console di nuova generazione: PlayStation 5 e Xbox Series X. Per i giocatori su mobile e PC: abbiamo pensato a voi! Presto vi mostreremo come acquistare il bundle Fortnite: Ride bene chi ride ultimo".