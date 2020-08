Fall Guys: skin di Thanos, Baby Yoda e Majin Bu nelle immagini di Bosslogic

Fall Guys: Ultimate Knockout è il titolo del momento: può darsi che tra un paio di settimane tutti si saranno dimenticati della produzione di Mediatonic e Devolver Digital, ma per il momento l'attenzione del mondo è tutta sua. Anche quella di Bosslogic in realtà, che sta realizzando delle skin a tema. Tutto completamente fanmade, ovviamente.

Bosslogic è un talentuoso artista, più volte ha realizzato immagini fanmade, concept e altre idee che sono state accolte con enorme entusiasmo dai suoi follower (e su Instagram ne ha ben due milioni). A tema Fall Guys: Ultimate Knockout ha realizzato dei costumi molto belli e completamente fuori di testa, in linea con la produzione. Per esempio quello dedicato a Thanos, il nemico dell'Universo Marvel per eccellenza.