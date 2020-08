PS5, data di uscita rivelata da Fortnite e Amazon?

La data di uscita di PS5 potrebbe essere stata rivelata dal nuovo bundle di Fortnite e da Amazon UK: entrambi riportano la stessa release, fissata al 17 novembre 2020.

Prezzo e data di uscita di PS5 sono ancora avvolti dal mistero, ma diverse persone sono convinte che entro la fine del mese conosceremo finalmente queste informazioni... sempre che non trapelino in anticipo, costringendo Sony ad accelerare i piani.

In questo caso i riferimenti sono abbastanza chiari, e il primo lo troviamo nella sinossi relativa al nuovo bundle Ride bene chi ride ultimo, che introduce in Fortnite il celebre Joker e altri villain di casa DC.

Disponibile dal 17 novembre, il pacchetto viene descritto così alla fine della sinossi: "Il bundle Ride bene chi ride ultimo è disponibile per l'acquisto digitale o fisico e include 1.000 V-buck. L'edizione fisica è disponibile su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One. Inoltre, arriverà in tempo per il lancio delle console di nuova generazione: PlayStation 5 e Xbox Series X."

Per quanto riguarda invece Amazon UK, l'informazione arriva dalla pagina per il preorder di Assassin's Creed Valhalla per PS5, che riporta come data di consegna per il gioco la stessa data: il 17 novembre.

È chiaro che entrambi questi prodotti potrebbero arrivare nei negozi successivamente al lancio di PS5, ma avrebbe davvero senso perdersi il day one della nuova piattaforma Sony per una manciata di giorni?