Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion, le cover PS5 e i dubbi sul prezzo

Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion hanno visto rivelate le rispettive cover per la versione PS5, che riprendono il layout che avevamo già visto per i first party Sony.

La composizione delle box art Ubisoft per i giochi in uscita su PlayStation 5 è infatti la stessa delle copertine di Marvel's Spider-Man e Godfall, con la grossa fascia bianca nella parte superiore e il logo PS5 in nero.

A tenere banco nelle ultime ore, però, è la bizzarra controversia sul prezzo dei titoli della casa francese, specie considerando la presenza dell'upgrade gratuito alla versione next-gen per chi acquista le edizioni PS4 o Xbox One.

Il motivo dietro tali perplessità è semplice: a quanto pare il prezzo di Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion sarà di 49,99 dollari su PS4 con upgrade gratis a PS5, mentre acquistando direttamente quest'ultima versione il prezzo salirà a 59,99 dollari.

Non c'è dubbio: la confusione circa il modo in cui verranno gestite nel concreto queste situazioni con l'avvento delle console di nuova generazione è evidente, e sembra che i publisher non abbiano ancora le idee chiarissime.

Again: $49.99 for current gen version that upgrades to PS5 for FREE

or

$59.99 for JUST the PS5 version

(think I am going to have a stroke trying to figure out why they did this) pic.twitter.com/Z4JxAwRJmJ