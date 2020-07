PS5: ecco il design ufficiale delle copertine dei giochi

Con un breve post sul PlayStation Blog, Sony ha svelato il design ufficiale delle copertine dei giochi di PS5 mostrando in anteprima quella di Spider-Man: Miles Morales, la prima hit della nuova console.

Che dire? È davvero somigliante a quello di PS4, con la stessa fascia orizzontale, con sopra il logo Playstation e quello della console, posizionata nella parte alta e l'immagine di copertina a occupare lo spazio restante.

L'unica differenza sostanziale è il colore della fascia: bianca invece che blu, probabilmente un richiamo al design base della console. Per il resto i loghi sono posizionati nello stesso modo e le dimensioni delle confezioni dovrebbero essere identiche, con queste ultime che manterranno il colore blu.

Ma ora senza indugi vediamo la prima copertina in assoluto di PS5, che non poteva che essere quella di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, la prima, probabile hit della console, nonché uno dei giochi di lancio. Su quest'ultimo punto non c'è la sicurezza matematica, ma poco ci manca.



In realtà ormai il design delle copertine ha un'importanza relativa, visto che va sempre più prendendo piede il mercato digitale, come appena dimostrato da Capcom con i suoi ultimi dati. Comunque sia chi ama ancora acquistare i videogiochi in formato fisico sarà contento della novità.