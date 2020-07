Fortnite, come completare la prova a tempo di nuoto a Moli Molesti

Tra le nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 relative alla Settimana 4 c'è anche una prova a tempo di nuoto, da completare presso i Moli Molesti. Vi aiuteremo a capirne di più fornendovi tutte le informazioni, in questa rapida guida. Difatti completare le missioni settimanali è importante: garantiscono moltissimi punti esperienza.

Cominciamo dal luogo indicato della mappa di gioco: questa sfida, a differenza delle altre della Settimana 4 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, vi richiede di raggiungere i Moli Molesti. Che però, a ben pensarci, non esistono più: restano le gru, e poi soltanto acqua. Ecco allora un'immagine che vi mostra la posizione e come sono fatti: dovrete raggiungere l'estremo est della mappa di gioco di Epic Games.

Fatto questo (con molta attenzione ai nemici presenti) noterete, ai piedi delle gru, un simbolo luminoso raffigurante un cronometro azzurro. Interagite con lo stesso, e comincerà la prova a tempo di nuoto. A questo punto non dovrete fare altro che seguire tutti gli anelli luminosi prima che scadano i secondi a disposizione; in generale il timer è generoso, ma nuotate rapidamente saltando fuori dall'acqua, e non semplicemente tenendo fisso lo stick sinistro verso l'alto.

Se completerete in tempo la prova di nuoto, sentirete un campanellino e guadagnerete automaticamente i punti esperienza. Buona fortuna; date anche un'occhiata alla sfida degli anelli fluttuanti presenti a Parco Pacifico.