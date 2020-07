Xbox Live Gold ha ancora senso con l'Xbox Game Pass?

Con Xbox Series X alle porte, Microsoft dovrebbe ripensare al ruolo che Xbox Live Gold ha all'interno del suo modello economico. Soprattutto se confrontato con Xbox Game Pass, il vecchio Live Gold non sembra più nè così conveniente, nè così indispensabile come in passato.

Questo pensiero ci è venuto ascoltando le previsioni di Jeff Grubb in merito a quello che sarà presentato durante l'evento di luglio di Xbox Series X. Secondo il collega di Venture Beat, infatti, Microsoft sta preparando un evento in grande, con l'annuncio di tanti giochi e un'attenzione particolare a Xbox Game Pass.

Tanto particolare da essere persino disposta ad investire, sempre secondo lui, per avere Cyberpunk 2077 su Xbox Game Pass poco dopo il lancio. Sarebbe un colpo davvero d'effetto, in grado di far capire quanto seriamente la casa di Redmond stia puntando sia sulla nuova generazione di console, sia sul suo abbonamento flat.

A questo punto la domanda sorge spontanea: e Xbox Live Gold? Ha più senso questo "balzello" mensile da 7 euro al mese? O forse è giunto il momento di rimodulare il suo prezzo e la sua offerta (o farlo sparire del tutto), in modo da non creare confusione negli utenti con servizi e funzionalità che sembrano molto simili?





Poi diciamocelo, Xbox Game Pass sembra essere un servizio così conveniente da mettere in difficoltà non solo i concorrenti, ma anche la stessa Microsoft. Quando hai la possibilità di accedere a più di 100 giochi in maniera illimitata, con in più la possibilità di giocare alle esclusive di Microsoft al giorno del lancio con poco meno di 10 euro, quasi tutte le altre offerte sembrano immediatamente molto meno allettanti.

Perchè devo spendere 7 euro per collegarmi online e avere due giochi al mese Xbox One e due Xbox 360 di qualità non proprio eccelsa? Ok che i giochi diventano nostri, ma vogliamo mettere Gears 5, Sea of Thieves, Halo: MCC con WRC 8 e Dunk Lords?





A nostro avviso, quindi, Microsoft potrebbe pensare di pensionare questo servizio e usare tutte le risorse finanziarie e di marketing per spingere il suo vero asso nella manica. Aprendo il gioco online a tutti (o al massimo facendo come Nintendo) e inglobando giochi gratis, promozioni e quant'altro all'interno del Game Pass.

Da un lato semplificherebbero molto il modello di business di Xbox Series X (soprattutto ora che dovrebbero arrivare anche gli abbonamenti per acquistare la console assieme al Game Pass), dall'altra renderebbero l'offerta ancora più irrinunciabile. Una cosa di cui il colosso di Redmond ha estremamente bisogno, se le intenzioni di acquisto dei giocatori USA continuassero a premiare così nettamente PS5.

O voi siete tra coloro che acquistano solo il Live Gold e non vogliono pagare qualche euro di più per tutti i servizi offerti dall'Xbox Game Pass? Parliamone!