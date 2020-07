Opening Night Live 2020: ci saranno tutti i giochi più importanti in uscita entro la fine dell'anno

Tutti i giochi più importanti in uscita da qui alla fine dell'anno saranno presenti all'Opening Night Live 2020 della Gamescom. A dirlo è stato il patron dell'evento, Geoff Keighley, in una sessione di domande e risposte su Twitter. In realtà il giornalista non ha svelato moltissimo, ma ha promesso che nelle prossime settimane fornirà più informazioni.

L'Opening Night Live 2020 segue l'edizione dell'anno scorso, la prima, che si è rivelata un grande successo dal punto di vista mediatico. Se ricordate tra i giochi sul palco ci furono Death Stranding, Gears 5, Little Nightmares 2, Need for Speed Heat e altri tripla A e indie. L'edizione di quest'anno sarà molto diversa perché vincolata alle norme imposte dalla pandemia di COVID-19.

Stando a quanto dichiarato da Keighley, anche durante l'Opening Night Live 2020 vedremo molti trailer di giochi nuovissimi. Ci sarà anche uno studio realizzato appositamente per presentare l'evento, situato a Los Angeles.

Quali potrebbero essere questi giochi? Dovendo scommettere, diremmo che sicuramente ci saranno Halo Infinite di 343 Industries, Spider-Man: Miles Morales di Insomniac Games, Assassin's Creed Valhalla di Ubisoft, Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red, magari il nuovo Call of Duty, qualcosa di Nintendo, Watch Dogs Legion di Ubisoft e così via. Diciamo che il materiale non dovrebbe mancare, anche perché nel 2020 il maggior numero di uscite rilevanti sarà concentrato nell'ultima parte dell'anno. Probabilmente sarà anche il primo evento in cui vedremo i titoli di PS5 e Xbox Series X affiancati. Insomma, ci sarà da divertirsi.