Superhot: Mind Control Delete, la recensione

Da questo punto di vista è meno incisivo rispetto al predecessore, perché sceglie volutamente di marginalizzare il significato profondo di ciò che accade sullo schermo (oppure di rimetterlo al suo posto, a voler esser più radicali), per diventare puro parco dei divertimenti. Se vogliamo ci troviamo concettualmente davanti a una specie di Metal Gear Solid: VR Missions , che rispondeva a una domanda fondamentale nata dal titolo base: abbiamo un sistema di gioco completo, come possiamo sfruttarlo? Ecco, filosofia a parte, come si potevano sfruttare le divertentissime meccaniche di Superhot?

Superhot: Mind Control Delete è un effetto di Superhot, come vedremo nel corso della recensione . Si tratta di un' espansione autonoma dove sono confluite tutte le idee che non hanno trovato spazio nel gioco originale o che sono venute agli autori a sviluppo ultimato. Siamo di fronte al classico effetto proliferazione, con il successo che ha portato alla moltiplicazioni delle varianti della formula base fino alle sue estreme conseguenze. In un certo senso Mind Control Delete è un videogioco puro, lì dove Superhot prestava le sue meccaniche alla narrazione, per quanto allucinata.

Gameplay

Ma cos'è Superhot: Mind Control Delete? Sostanzialmente ci troviamo di fronte a una lunga raccolta di missioni che sfruttano in ogni possibile modo la meccanica core di Superhot, ragionandoci intorno. Come saprete Superhot è uno sparatutto in prima persona in cui il movimento dei nemici (e dei loro proiettili) è legato a quello del protagonista: quando è fermo, il tempo scorre lentissimo, per poi fluire a velocità normale quando si eseguono dei movimenti (spostamenti, attacchi e raccolta degli oggetti). Il gameplay è formato da delle microsequenze di pochi minuti, a volte di pochi secondi, in cui bisogna sopravvivere all'aggressione di una certa quantità di nemici, eliminandone il numero richiesto.

La costruzione delle missioni di Mind Control Delete è però molto diversa da quella di Superhot, nonostante le apparenti somiglianze.

Lì dove il titolo originale costruiva le sparatorie come se fossero dei puzzle, quindi chiedendo al giocatore di trovare il modo di risolverle, pur lasciandogli un buon margine di iniziativa personale, qui l'azione è più pulita, ovvero il giocatore ha sicuramente più spazio, ma allo stesso tempo si creano situazioni meno interessanti perché la regia sceglie volutamente di mettersi in una posizione più defilata, in un certo senso più debole. Per ottenere ciò gli sviluppatori hanno fatto maggiormente ricorso all'utilizzo di contenuti generati casualmente, in particolare la generazione dei nemici e la posizione di alcune armi, nonché all'aggiunta di alcuni potenziamenti sbloccabili superando i vari livelli, che una volta attivati alterano moltissimo il gameplay, aprendolo a nuove strategie. In questo modo hanno potuto offrire più contenuti (circa il triplo di Superhot), ma inevitabilmente alcuni di essi risultano più sfilacciati, quasi insignificanti.