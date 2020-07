Cyberpunk 2077 su Xbox Game Pass poco dopo il lancio, secondo Jeff Grubb

In un lungo articolo che parla di quello che dovremmo aspettarci dall'evento di lancio di luglio di Xbox Series X, Jeff Grubb, uno dei colleghi più attivi e loquaci degli ultimi mesi, ha detto che Microsoft si prepara ad annunciare che una grossa produzione third party entrerà a far parte del catalogo Xbox Game Pass. E questo gioco potrebbe essere addirittura Cyberpunk 2077, che arriverebbe poco dopo il lancio su Xbox Series X.

In questo articolo Grubb, che ricordiamo essere colui che ha anticipato il calendario di questa lunga e frammentata estate dei videogiochi, parla di quelle che sono le sue aspettative per l'evento di luglio di Xbox Series X. Oltre al confermatissimo Halo Infinite, Age of Empires 4 e Senua's Saga: Hellblade II, Grubb si aspetta il nuovo GdR di Playground Games e il nuovo Forza Motorsport.

Secondo lui The Initiative, il "dream team" che Microsoft sta costruendo a Santa Monica, non sarebbe pronto a mostrare il suo gioco, nonostante i recenti rumor, mentre The Coalition non mostrerà nulla, avendo appena pubblicato Gears 5.

Parlando di Xbox Game Pass, Grubb dice che Microsoft cercherà di spingere in tutti i modi il suo servizio, sia attraverso le tante esclusive che saranno incluse a partire dal day one, sia con un "grande nome" che arriverà dalle terze parti. Secondo lui, durante l'evento di luglio sarà annunciato un grande gioco che entrerà a far parte del catalogo di Xbox Series X poco dopo il lancio del gioco. E Cyberpunk 2077 potrebbe essere il gioco in questione.

Inoltre per Grubb il servizio Live Gold comincia ad essere vecchio e piuttosto inutile e andrebbe ripensato.

Cosa ne pensate? Un'aggiunta di questo calibro vi farebbe sottoscrivere l'abbonamento?