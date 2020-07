MotoGP 20, Milestone ha aggiunto i Junior Team nella modalità carriera

Milestone annuncia di aver aggiunto di Junior Team nella modalità carriera di MotoGp 20, la simulazione di moto disponibile per PS4, Xbox One, PC, Stadia e Nintendo Switch. In questo modo il nostro pilota virtuale non solo dovrà lottare per il titolo, ma potrà diventare mentore delle giovani promesse del motociclismo.

Prima di continuare con la notizia, perché non leggete la recensione di MotoGP 20?

Per creare un Junior Team, i giocatori devono correre nella classe Moto2 o MotoGP. Durante la stagione, nuove schede nell'hub carriera introdurranno alla creazione del team. La regola è semplice: potremo aprire nuove squadre solo in classi inferiori alla nostra per farle correre nella stagione successiva. In questo modo non saremo solo un pilota, ma anche un mentore e un Team Principal per una nuova generazione di giovani talenti.

Un team ha bisogno di un Team Manager, le cui abilità influenzeranno la capacità di attrarre sponsor e di assumere buoni piloti. Mentre il Technical Director, influenzerà lo sviluppo della moto e le prestazioni in pista durante il fine settimana.

Le offerte degli sponsorship includono moto, finanziamenti, obiettivi di risultato e fare attenzione a trovare il giusto equilibrio. Potremo assumere uno o due piloti, con il loro set di abilità, e vederli crescere all'interno della nostra squadra.

Parlando di sviluppo, potremo migliorare i risultati investendo denaro per ottenere sconti sui viaggi o allenare i piloti o gli ingegneri. Ciò avrà esiti diversi, ma un team efficiente deve cercare la perfezione in tutti i dettagli.

E dopo tutta la pianificazione, tutte le speranze e le aspettative, arriva il giorno della gara. Le luci rosse si spengono e la pista pronuncerà il suo verdetto. Potremo simulare la gara del Junior Team ma potremo anche seguirla dal vivo, tifare per i piloti, temendo ogni curva e agognando la vittoria.

Cosa ne pensate di questa aggiunta?