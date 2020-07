Cineweek sarà il mercoledì alle 16 per commentare Gangs of London

Continua la nostra copertura straordinaria di Gangs of London, la nuova serie crime in onda su Sky Atlantic e Now TV in queste settimane. Da oggi fino al 5 agosto il nostro approfondimento sul cinema, Cineweek, andrà in onda il mercoledì alle 16, così da poter commentare le nuove puntate. Alla conduzione ci saranno, ovviamente, Emanuele Gregori e Gabriella Giliberti.

Cos'è Cineweek? È il nostro appuntamento settimanale dedicato al cinema, alle serie TV e a tutte quelle cose lì. La rubrica è condotta dalla bella e brava Gabriella Giliberti e da Emanuele Gregori. In qualche modo dovevamo bilanciare il karma.

Scherzi a parte, i nostri due esperti andranno in onda tutti i mercoledì di luglio, fino a 5 agosto, a partire dalle 16. Questo cambio di piani è legato a Gangs of London, la nuova serie di Sky Atlantic, che commenteremo e approfondiremo in diretta. Non la conoscete? Qui vi parliamo un po' di Gangs of London, la nuova serie inglese di Sky.

Ovviamente ci sarà spazio anche per gli argomenti della settimana e per tutte le vostre domande.

L'appuntamento è quindi alle 16 di oggi sul nostro canale di Twitch, non mancate.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!