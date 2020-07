Sheng-Chang Chiang, CEO di MSI, muore all'età di 56 anni

Il CEO e general manager di MSI Sheng-Chang Chiang muore all'età di 56 anni in circostanze ancora tutte da chiarire. Sheng-Chang Chiang era ammalato molto gravemente, ma la causa della morte, secondo i media di Taiwan, dovrebbe essere arrivata per la caduta da uno degli edifici dell'azienda.

La divisione italiana di MSI ha comunicato a Hardware Upgrade che "Chiang è deceduto per ragioni di salute. Ha lavorato in azienda per oltre 20 anni, contribuendo in modo eccezionale. Era amato dai dipendenti di MSI e tutti i suoi colleghi sono profondamente rattristati".

L'azienda si è impegnata ad aiutare la famiglia in questo momento difficile e, in segno di rispetto, terrà le bandiere a mezz'asta per tutta la settimana.

I media taiwanesi, però, dicono che la morte non sia avvenuta come diretta conseguenza della malattia. Chiang, purtroppo, era in uno stadio molto avanzato della malattia, ma la sua morte sarebbe avvenuta a causa dell'impatto col suolo dopo una caduta da un'edificio dell'azienda. I soccorsi, poi, non sarebbero riusciti a rianimare il dirigente. La polizia di Taiwan sta indagando sull'accaduto.

Chiang era CEO e general manager di MSI dal 2019, dopo una lunga carriera all'interno dell'azienda.

Le nostre condoglianze vanno, ovviamente, a tutti i familiari e ai colleghi di Sheng-Chang Chiang.