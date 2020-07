PS5 surclassa Xbox Series X nelle intenzioni di acquisto dei giocatori USA

Attualmente i videogiocatori USA sono molto più propensi ad acquistare PS5 che Xbox Series X. A dirlo alcuni sondaggi condotti da IGN in tempi differenti, che mostrano addirittura una crescita di interesse verso la console di Sony negli ultimi mesi.

Il primo sondaggio fu condotto tre mesi fa e vedeva il 43,3% degli intervistati propensi ad acquistare una PS5, contro il 25,7% desiderosi di una Xbox Series X. Il secondo sondaggio, più recente, ha visto salire la percentuale di utenti desiderosi di acquistare PS5 e scendere quella di Xbox Series X. Interessante anche notare come nel lasso di tempo intercorso tra il primo e il secondo sondaggio (circa tre mesi), siano calati anche quelli che vogliono acquistare entrambe le console, passati dal 12,8 all'11,1%.

Naturalmente va sottolineato come Sony abbia già in parte svelato le carte della sua console, mentre Microsoft ancora no. Inoltre è inutile girarci attorno: attualmente Playstation ha una base utenti molto più ampia di quella di Xbox, grazie alle vendite stellari di PS4. Va considerato anche che nelle ultime settimane il dibattito videoludico è stato dominato da The Last of Us 2, titolo esclusivo di PS4.

Insomma, è normale che per adesso il distacco sia così marcato, dato che PlayStation ha fatto parlare tanto di sé in positivo mentre Microsoft, dopo un rush iniziale, si è posta sulla difensiva in attesa di schierare l'artiglieria pesante. Vedremo se la situazione rimarrà invariata dopo il 23 luglio, quando cioè la casa di Redmond presenterà i titoli first party per Xbox Series X.