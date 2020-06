L'Enciclopedia PlayStation sembra fantastica ed è in preorder su Multiplayer.com

L'Enciclopedia PlayStation sembra davvero fantastica ed è possibile effettuare il preorder su Multiplayer.com, al prezzo scontato di 25,50 euro, con uscita fissata al 3 dicembre.

3 dicembre 1994: Sony, lancia in Giappone la sua prima console, PlayStation. In pochi mesi, con lo sbarco in Occidente, il marchio diventerà sinonimo di videogioco, dando il via a una rivoluzione che traghetterà il mondo dell'intrattenimento digitale nell'era della grafica poligonale e cambierà per sempre il volto del settore.

Questo volume ripercorre la storia e i successi di 25 anni del marchio PlayStation, dallo sviluppo dell'hardware al lancio negli USA e in Europa, senza dimenticare gli sviluppatori che hanno legato indissolubilmente il loro nome alla console o il suo impatto sulla cultura popolare.

Ampio spazio è dedicato a una rassegna di oltre 1000 videogiochi scelti nell'immenso catalogo europeo, americano e giapponese, completata da una carrellata sulle revisioni hardware che hanno visto la luce negli anni e sugli accessori più interessanti giunti sul mercato.

Un vero e proprio tuffo nel passato per la generazione che ha vissuto la rivoluzione PlayStation dagli anni '90 ad oggi in attesa dell'uscita della nuova generazione PS5.

Prenota L'Enciclopedia PlayStation su Multiplayer.com